Финляндия снова закроет все погранпереходы на границе с Россией

Правительство Финляндии приняло решение закрыть КПП на восточной границе. Погранпереходы открылись 14 декабря и в тот же день снова закроются, передает Yle.

О принятом решении заявила министр внутренних дел Мари Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов. По ее словам, решение вступит в силу в 18:15, то есть в 19:15 по московскому времени, когда завершится заседание правительства. Тогда же пройдет официальный брифинг.

В четверг в открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 мигрантов. // фото: emmaкara/pixabay.com