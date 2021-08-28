В ЕГЭ внесут изменения

Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

Чиновник отметил, что до 1 сентября должны появиться предварительные версии новых вариантов ЕГЭ на 2022 год. В таких демоверсиях главная цель не заучивание формул и определенных дат, как было обычно, а проверка знаний и навыков на практике. Он также отметил, что изменения касаются всех предметов, кроме информатики.

Музаев пояснил, что подобное решение было принято в связи с тем, что выпускающиеся в следующем году школьники - первые, кто с 1-го по 11-й класс проходил образовательную программу «по современным стандартам». При этом родителям сдающих экзамены детей не стоит волноваться, отметил глава Рособрнадзора.

В заключение Музаев добавил, что изменения будут вводиться поэтапно с 2022 по 2024 год. Фото infokam.su