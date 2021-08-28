Министр рассказал, в каком формате пройдет День знаний в школах

День знаний в российских школах пройдет в традиционном формате. Все учебные заведения готовы к приему детей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников»,

- рассказал Кравцов.

Чиновник отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном формате. Фото progorodsamara.ru