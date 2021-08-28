28 августа 2021, 12:33
Супругов-грибников нашли мертвыми в автомобиле в Ленобласти
Мужчина и женщина могли погибнуть из-за газового оборудования, установленного в машине
В Ленинградской области устанавливаются обстоятельства гибели супругов, тела которых нашли в микроавтобусе недалеко от поселка Озерки. Пара погибла после сбора грибов, сообщает 47news.
Сообщение об обнаружении двух трупов в микроавтобусе «Фиат Дукато» поступило в полицию вечером 27 августа. Следов насилия на телах мужчины и женщины не найдено. Известно, что автомобиль был оборудован газовым баллоном.
По предварительным данным, скончались 56-летний петербуржец и его 60-летняя супруга. Знакомые семьи рассказали, что пара приехала в те места за грибами накануне и после похода решила переночевать в микроавтобусе. Фото pixabay.com/ekamelev