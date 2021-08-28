Медик рассказал о способе увидеть проблемы со здоровьем по лицу

Внешние изменения на лице могут быть симптомом различных заболеваний. Об этом рассказал хирург Иван Карасев, его слова приводит «Российская газета».

Так, красные прожилки в глазах могут указывать на нервное истощение, а желтые склеры - на проблемы с печенью. Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз часто сопутствует заболеваниям мочевого пузыря или предстательной железы, а темные круги под глазами или мешки говорят о вероятной болезни почек.

Следует обратиться к врачу, если на губах появилась синева. Медик пояснил, что это является характерным симптомом нарушений сердечно-сосудистой системы.

Карасев уточнил, что следует насторожиться при любом необъяснимом изменении цвета лица. Например, бледность часто сопутствует анемии, а желтоватый оттенок - болеющей печени. Фото pixabay.com/3803658