Более 19 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 27 августа

За последние сутки в России выявлены 19 492 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 799 человек, выписаны - 19 411. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1498 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1406, в Архангельской области - 268, в Вологодской области - 226, в Ленинградской области - 207, в Мурманской области - 163.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 6 863 541 раз. Скончались 180 840 человек. Фото pixabay.com/vperemencom