В деревнях и поселках Карелии местные жители качают мышцы, убирая снег

Как и обещали нам синоптики, обрушившийся снежный циклон принес обильные осадки. Он с лихвой обеспечил работой не только коммунальные службы. Жители малых населенных пунктов расчищают собственные дворы и тропинки самостоятельно. В борьбе с последствиями стихии все средства хороши.

«Убираешь снег лопатой, значит, точно похудеешь похудеть – к гадалке не ходи. Физическая нагрузка повышает жизненный тонус и настроение»,

— убеждена Надежда, владелица частного участка.

Фитнесом на свежем воздухе также занимаются жители поселка Кинелахта. Населенный пункт каждую зиму испытывает на себе ее щедрость: здесь, по наблюдениям местных жителей, осадков выпадает намного больше, чем в соседних селах. Тропинки превращаются в белые лабиринты, а жилища — в иглу, снежные хижины канадских эскимосов. На ликвидацию сугробов после минувшего снегопада у Николая Гошкиева ушло два дня. Руками не осилить – помогает мини снегоуборщик.

Собственное изобретение Василия, жителя Пряжи, чистит дороги и дворы любой сложности. К машине УАЗ он самостоятельно приделал отвал. Теперь легендарный внедорожник советского производства «Козлик» в зимний сезон у пряжинцев нарасхват.

Тем временем на главных улицах и дорогах в ход идет тяжелая техника.

«Мы, жители поселка Лоймола, хотим выразить свою благодарность оператору бульдозера Александру Петрову. Он расчищал от снега дороги в нашем поселке. Спасибо за ответственное отношение к своему делу, за старательность, честный и эффективный труд. Желаем ему и дальше работать с энтузиазмом, пусть каждый рабочий день приносит только положительные эмоции», — опубликовали отзыв благодарные жители поселка Лоймола в группе «Суоярвский муниципальный округ».

При этом Карельский Гидрометцентр обещает, что всю следующую неделю сохранится неустойчивый характер погоды с перепадами атмосферного давления и температуры воздуха, существенно увеличится количество осадков. Снег ожидается во всех районах Карелии. Если верить прогнозу, то лопаты убирать пока еще рано. // фото Надежды Николаенко/ Валентины Кормоевой/ Василия Мастило/ Алины Гапеевой/ фото сообщества «Суоярвский муниципальный округ»