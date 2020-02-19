В день «Калевалы» в Петрозаводске пройдет бесплатный концерт

Праздничный концерт, посвященный Международному дню эпоса «Калевала», пройдет 28 февраля в столице Карелии, в Детской музыкальной школе № 1 им. Гельмера Синисало. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

На концерте прозвучит традиционная музыка, народные песни Карелии и Финляндии, исполнят произведения карельских композиторов, покажут танцевальные номера. Среди участников – ансамбли кантелистов Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало и «Kanteletar» Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, фолк-студия «Artforge» и фолк-группа «Skylark».

Дату 28 февраля Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии к первой законченной рукописи «Калевалы» 185 лет назад (в 1835 году). Впервые день «Калевалы» официально отметили в 1860 году. С 1978 года это праздник финской и карельской культуры.

Как отмечают организаторы, содержание и сакральное значение «Калевалы» находит свое отражение во многих видах искусства, в том числе и в музыке, народной и авторской, старинной и современной. Эта программа – дань уважения карельскому и финскому фольклору в праздник, объединяющий культуры этих народов.

Начало концерта – в 18.00. Вход свободный. (0+)