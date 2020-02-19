В Карелии на Масленицу попытаются испечь самый большой в России блин

1 марта с 12 часов на площади Кирова в Петрозаводске пройдет праздник «Широкая Масленица». Праздник откроет театрализованное представление «Как на Масленой неделе…». Затем гостей ждут развлекательные концертные программы с играми, конкурсами, хороводами. Специальным гостем праздника станет группа «Балаган Лимитед».

Как сообщает Городской дом культуры Петрозаводска, на площади целый день будут масленичные аттракционы, торговые ряды, в «Блинном дворике» пройдут кулинарные состязания поваров, мастера посоревнуются в искусстве выпекания блинов.

Впервые шеф-повар праздника с помощниками попробует установить рекорд России, приготовив блин 2 м 20 см. Ранее рекорд был установлен в Дмитровском районе Московской области, где испекли и перевернули блин размером 2 м 17 см. В случае успешного кулинарного опыта Петрозаводск сможет попасть в книгу рекордов России.