Всемирно известный тромбонист выступит в Петрозаводске

Элиас Файнгерш - шведский музыкант-тромбонист, сегодня в Петрозаводске сыграет моноспектакль для тромбона «Соло из оркестровой ямы», а завтра драму для тромбона с оркестром «Гамлет». Выступления состоятся в филармонии.

Поскольку я много лет занимаюсь сольной деятельностью, то мне всегда был близок театр. Я много написал театральной музыки, наверное, к пятидесяти спектаклям - по всей Скандинавии, и в Израиле, и в России. Это же сценическое искусство - когда один человек стоит на сцене, а остальные слушают,

- объясняет Элиас свое обращение к театру и к созданию спектаклей, где его тромбон становится героем.

Выступления Элиаса Файнгерша проходят в рамках V Международного фестиваля «XХ век с Вадимом Холоденко».

Каждый раз организатор этого праздника музыки - выдающийся музыкант, лауреат многих престижных конкурсов Вадим Холоденко радует петрозаводскую публику интересными программами, привозит в Петрозаводск исполнителей, выступающих на лучших сценах мира. Вчера, в первом концерте фестиваля, вместе с композитором и пианистом Алексеем Курбатовым он исполнил симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича в переложении для фортепьяно в 4 руки... и это была симфоническая музыка! А альтист Сергей Полтавский поразил музыкой XXI века.

Сегодня на сцене Вадим Холоденко и Элиас Файнгерш. Завтра на сцену выйдет удивительная Алена Баева, которой была доверена скрипка Страдивари.