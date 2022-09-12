В ЦИК огласили предварительные итоги выборов главы Карелии

Центральная избирательная комиссия Карелии огласила первые итоги выборов главы республики. Информация опубликована в официальном паблике ЦИК в соцсети.

По результатам обработки 80,13% протоколов Артур Парфенчиков набирает 68,67% голосов избирателей. Андрей Рогалевич получает 13,39%, Евгений Ульянов - 13,22%. Анатолий Дударин набирает 1,64%, Иван Кадаяс - 0,57%.

Выборы главы Карелии проходили в течение трех дней. Голосование шло с 9 по 11 сентября. Фото «Петрозаводск говорит»