В чистом поле и багажнике: Самые неожиданные места голосования

Таких выборов в России еще не было. К политической бутафории россияне люди привычные, но этим летом - просто фарс 80-го уровня. Решение по поправкам уже давно принято, но голосовать людей все равно гонят, потому что Президенту хотелось бы понимать, правда ли люди его любят как прежде и готовы жить с ним в нескольких поколениях.

Главная поправка закамуфлирована в кучу поправок, внесенных почему-то космонавтами и артистами, из-за чего главный закон страны разбавлен не поддающемуся разумному пониманию словоблудию.

В России больше 600 тысяч заболевших коронавирусом, но в схватке Обнуление против Пандемии, у последней нет шансов. Изобретательность организаторов голосования не уступает в творческом подходе звездам шоу-бизнеса, которые топят за поправки всеми силами.

В частности, чтобы люди не боялись заразиться в условиях пандемии, Памфилова разрешила людям голосовать на воздухе. Предполагалось, что это будут некие специализированные шатры. Но откуда их взять? Потому голосование развернулось где ни попадя. На лавочке у дома, на пеньке, в багажнике машины, на камне или баскетбольной площадке, в чистом поле.

Такое расширение локаций придает фарсу дополнительную красоту. Предлагаем полюбоваться. Собрано по России. (И кстати вы видели, как сотрудница олонецкого избиркома ползет по мосту, чтобы услышать голос избирателя? Услышать – потому что урну она не взяла, чтобы не упала в воду).

Сначала лучший по нашему мнению снимок, найденный в сети. Самый характерный.

Ну а теперь по локациям:

В БАГАЖНИКЕ

НА ЛАВОЧКЕ

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

ВДОЛЬ ТРОПИНКИ

НА ПЕНЬКЕ

НА КАМУШКЕ

У АВТОБУСА

У ОДЕЯЛА...