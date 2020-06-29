Врач рассказал, у кого есть шанс прожить больше 100 лет

Существует связь между габаритами человека и его шансами на долгую жизнь. Такое наблюдение высказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».

То есть, по логике ученого, чтобы прожить больше 100, а то и 110 лет, нужно быть небольшого размера.

«Это законы биофизики - большие особи долго не живут. Наоборот - сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин»,

- считает специалист. Конев подчеркивает, что для мужчин действуют аналогичные закономерности.

По его словам, «могучие дубы», которые радуют окружающих в молодости, к старости накапливают большое количество болезней и умирают раньше.

Как подчеркивает Конев, такой принцип действует и в животном мире. Как заключил врач, среди долгожителей нет больших людей.