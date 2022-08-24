В четырех города Карелии появятся спортивные смарт-площадки

Сразу в нескольких городах Карелии – Петрозаводске, Костомукше, Лахденпохье и Олонце – установят «умные» спортивные площадки в рамках федерального проекта «Бизнес спринт».

«Это смарт объекты, оборудованные Wi-Fi. Отсканировав QR-код на месте, можно будет получить инструкцию от тренера, сформировать программу тренировок и следить за правильной техникой выполнения упражнений»,

- рассказал первый заместитель министра образования и спорта республики Антон Чивин.

Он также отметил, что уже объявлены аукционы по закупке оборудования. Установку запланировали на 2023 год, места установки уже определены. Заниматься на смарт-площадках смогут все желающие. Скриншот видео:vk.com/minsportkarelia.