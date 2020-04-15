В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 6

Завтра, 16 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. Днем по южным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, по северным районам мокрый снег, снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -1-6, днем +1+6.

В Костомукше ночью -6, днем до +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -4, днем +1, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале ночью -2, днем до +5, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.