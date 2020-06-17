17 июня 2020, 16:00
В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 29
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 18 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11+13, днем +23+25.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11+16, по северным районам местами +5+10, днем +20+25, на юге местами до +29.
В Костомукше до +23, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сегеже до +21, ясно.
В Сортавале до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.