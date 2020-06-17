17 июня 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 17 июня
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 17 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +20+22.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. На юге местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +19+24, на юге местами до +28.
В Костомукше до +24, преимущественно ясно.
В Сегеже до +19, ясно.
В Сортавале до +24, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.