Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +20+22.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. На юге местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +19+24, на юге местами до +28.

В Костомукше до +24, преимущественно ясно.

В Сегеже до +19, ясно.

В Сортавале до +24, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.