В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 21

Завтра, 30 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью сильный, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14+16, днем +18+20, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +12+17, днем +16+21.

В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, пасмурно, сильный дождь с грозой.

В Сегеже до +19, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.