В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 1

Завтра, 12 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1,-3°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем по юго-западу местами сильный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -10°С, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -1-4, пасмурно, снег.

В Сортавале -2+1, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com