В четверг в Карелии ожидаются метели и снегопады

Завтра, 30 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Днем слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На юге днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный, на юге местами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами до -18°С, днем -4, -9°С, на севере до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-11, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -7-12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -6-9, переменная облачность, небольшой снег.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Courtney Chestnut