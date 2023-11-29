Магнитные бури обрушатся на Землю

В конце ноября на Земле вновь будет бушевать геомагнитный шторм. Буря связана со вспышкой на Солнце.

Буря обрушится, вероятно, 30 ноября, а следующая 1 декабря, это следует из прогноза магнитных бурь лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Пик первой придется на утро, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии до полудня. Приход второй придется также на шесть утра, но в возмущенном состоянии магнитосфера будет находиться чуть дольше.

Обе бури не будут сильными, уровня G1. // фото unsplash.com/ Jonathan Borba