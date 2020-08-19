В четверг в Карелии будет тепло

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +9, +11. Днем +22, +24.

20 августа в Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +2. Днем +19, +24.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +13, днем +23;

В Кондопоге ночью +12, днем +24;

В Олонце ночью +8, днем +22;

В Пудоже ночью +11, днем +22;

В Сортавале ночью +11, днем +22;

В Суоярви ночью +10, днем +22.