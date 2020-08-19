Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 августа

Сегодня в Петрозаводске, согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха днем +17, +19.

В Карелии облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха днем +17, +22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +20;

В Кондопоге днем +20;

В Медвежьегорске днем +21;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +19;

В Сегеже днем +19;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +21.