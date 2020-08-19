19 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 августа
В Петрозаводске ожидается до плюс 19, в республике до плюс 22 градусов
Сегодня в Петрозаводске, согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха днем +17, +19.
В Карелии облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха днем +17, +22.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +20;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +21;
В Олонце днем +21;
В Пудоже днем +19;
В Сегеже днем +19;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +21.