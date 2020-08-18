В Карелии в среду ожидается до плюс 22 градусов

В среду в Петрозаводске, согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Ночью температура воздуха в пределах +8, +10. Днем +17, +19.

19 августа в Карелии будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до 0. Днем +17, +22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +20;

В Кондопоге ночью +11, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +21;

В Олонце ночью +7, днем +21;

В Пудоже ночью +8, днем +19;

В Сегеже ночью +11, днем +19;

В Сортавале ночью +11, днем +20;

В Суоярви ночью +10, днем +21.