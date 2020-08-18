18 августа 2020, 16:33
В Карелии в среду ожидается до плюс 22 градусов
Осадки 19 августа не прогнозируются
В среду в Петрозаводске, согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Ночью температура воздуха в пределах +8, +10. Днем +17, +19.
19 августа в Карелии будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до 0. Днем +17, +22.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +20;
В Кондопоге ночью +11, днем +20;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +21;
В Олонце ночью +7, днем +21;
В Пудоже ночью +8, днем +19;
В Сегеже ночью +11, днем +19;
В Сортавале ночью +11, днем +20;
В Суоярви ночью +10, днем +21.