В честь освобождения Петрозаводска на Онежском озере прошел парад

На Онежском озере в Петрозаводске впервые прошел водный парад.

Катера оперативных служб, в том числе поисково-спасательные, водолазные, патрульные прошли торжественным строем по волнам карельского озера. За прохождением судом с берега наблюдали горожане и ветераны.

Возглавил парад водолазный катер «Помор», замкнул - рабочий катер «БЛ». В строю проследовали «Капитан Пудичев», «Фотиния» и «Алексей Кордов», поисково-спасательный катер «Лидер 10» и рейдовый катер «БЛ-820».

Парад судов посвящен освобождению Петрозаводска от фашистских захватчиков в июне 1944 года. // видео VK-паблик администрации города © «Петрозаводск говорит»