В Чалне просят «посадить» будущую амбулаторию на теплосети поселка

В Чалне в этом году должна появиться новая врачебная амбулатория. Ее строительство оценивали приблизительно в 30 миллионов рублей.

Жители поселка в Пряжинском районе узнали, что амбулатория будет отапливаться за счет электричества, подключать объект к теплосетям якобы не планируется. Это вызвало у местных жителей опасения. Чалнинцы искренне переживают, что с электричеством могут возникнуть перебои, особенно в холодный период. Они просят сделать здание «надежно теплым зимой для работающих в нем наших дорогих врачей, медсестер, персонала и всех жителей поселка, обращающихся за медицинской помощью».

Жители поселка предлагают рассмотреть возможность подключить здание будущей амбулатории к централизованному отоплению. По их мнению, это надежнее, удобнее и экономически выгоднее. Обращение к региональным чиновникам появилось в сообществе «Подслушано в Птз».

«Учитывая особую социальную значимость нового здания врачебной амбулатории для всех жителей п. Чална, возможную опасность перебоев в подаче электроэнергии, особенно в осенне-зимний период в связи с недостаточностью мощностей, погодными и др. объективными причинами, просим вас дать поручение изыскать финансовую, техническую возможность и на этапе строительства подключить новое здание будущей врачебной амбулатории в поселке Чална к теплосетям поселка», - обратились жители поселка к властям Карелии. // фото freepik.com