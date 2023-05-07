Хозяин леса появился в Кондопоге

Городу бумажников подарили медведя. Сейчас для нового арт-объекта подыскивают место для установки и придумывают имя. О подарке городу от представителя бизнеса на днях в соцсети написал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Большинству подписчиков хозяин леса понравился. Кто-то предложил установить арт-объект на площади трех вокзалов, кто-то предложил поставить на въезде в город, в парке Пионеров, на площади Ленина.

Некоторые вспомнили различные версии происхождения названия города Кондопога, отметив, что по одной из них название с карельского переводится, как Медвежий угол. // фото со страницы главы администрации Кондопожского района ВК