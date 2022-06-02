В центре Петрозаводска серьезно изменится организация движения

В ценре столицы Карелии на время реконструкции теплосетей серьезно изменится организация движения транспорта, предупредили в городской мэрии.

В течение трех месяцев на улице Горького в районе пересечения с Красноармейской улицей будет закрыто движение со стороны улицы Анохина. Светофор на перекрестке перейдет в режим желтого мигания. В этом месте организовано двухстороннее движение.



До конца лета на улице Горького (от улиц Анохина до Красноармейской) и на улице Красноармейской (от улицы Горького до площади Гагарина) будет запрещена остановка транспорта.



До 31 августа будет закрыта крайняя правовая полоса на Красноармейской улице (рядом с улицами Гоголя и Горького). Перед перекрестком улиц Горького и Красноармейской (со стороны улицы Гоголя) запретят левый поворот.





Автомобилистов просят быть предельно внимательными при поездке по центральным улицам Петрозаводска, обращать внимание на дорожные знаки. (фото pexels.com, Mabel Amber)