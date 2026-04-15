15 апреля 2026, 12:52
В центре Петрозаводска пенсионерка попала в ДТП
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионерки, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным источника, дорожный инцидент случился вечером 14 апреля в районе дома № 2 по улице Куйбышева.
32-летний водитель автомобиля Ford наехал на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения с автомобилем пенсионерка получила травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
