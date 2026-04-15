Школьница попала под колеса машины в Петрозаводске

В Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным источника, дорожный инцидент случился 14 апреля в 19:00 в районе дома № 29 по улице Кутузова. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при повороте направо наехал на 9-летнюю девочку, переходившую дорогу.

В результате ДТП третьеклассница получила травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

