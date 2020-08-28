В центре Петрозаводска едва не произошла трагедия

ДТП произошло около 15 часов на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена.

Белый Hyundai на большой скорости выехал на перекресток, где пытаясь избежать столкновения отвернул вправо и не справившись с управлением вылетел на тротуар, снеся ограждение.

Лишь оп счастливой случайности в этот момент там небыло пешеходов.

На кадрах видеозаписи видно, как буквально через несколько десятков секунд, к месту происшествия подошел мужчина с ребенком.

Видео с камеры компании CityLink