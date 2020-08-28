28 августа 2020, 19:39
В центре Петрозаводска едва не произошла трагедия
Белая иномарка на большой скорости вылетела на тротуар, снеся пешеходное ограждение
Фото предоставлено Артёмом Коршуновым (ДТП ПТЗ)
ДТП произошло около 15 часов на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена.
Белый Hyundai на большой скорости выехал на перекресток, где пытаясь избежать столкновения отвернул вправо и не справившись с управлением вылетел на тротуар, снеся ограждение.
Лишь оп счастливой случайности в этот момент там небыло пешеходов.
На кадрах видеозаписи видно, как буквально через несколько десятков секунд, к месту происшествия подошел мужчина с ребенком.
Видео с камеры компании CityLink