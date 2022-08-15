В центре Мурманска мужчина вылил в фонтан 4 флакона моющего средства

В выходной день мурманчанин устроил в Центральном сквере на площади Пять углов «шоу» с пенной вечеринкой. Мужчина с восьмилетней дочерью вылил в фонтан четыре бутылки средства для мытья посуды, утверждают очевидцы в местных пабликах соцсетей.

В чаше конструкции образовалась столько пены, что она разлеталась по скверу. Это привело в восторг только детей и некоторых пользователей интернета, которые виртуально устроителю праздника "пожимали руку" и говорили, что он молодец. Думающая часть пользователей задалась вопросом, за чей счет теперь будут чистить фонтан.

Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», руководство Мурманских городских парки и скверов обратилось с заявлением в полицию. К слову, пару лет один весельчак уже проделал подобное. Ему пришлось выплатить штраф в размере 72 тысячи рублей за замену насосов, их установку и слив воды. Скриншот и видео: vk.com/dtpmurman.