Неадекватную женщину спасали в Петрозаводске

В воскресенье в 14 часов 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

В жилом доме на улице Лисицыной на балконе четвертого этажа стояла пожилая женщина в неадекватном состоянии. Соседи опасались за ее жизнь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили на балкон 50-метровый автоматический коленчатый подъемник, после чего завели пенсионерку в квартиру и открыли дверь специализированной бригаде психологической помощи, прибывшей на место происшествия. Фото: unsplash.com