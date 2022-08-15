Часть зданий в Петрозаводске осталась без света из-за аварии

Сегодня в 6:15 утра в Петрозаводске произошло отключение электричества на двух улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без света остались жильцы домов на улице Онежской флотилии и на улице Ригачина. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. Фото: unsplash.com