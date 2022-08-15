15 августа 2022, 07:27
Происшествия

Часть зданий в Петрозаводске осталась без света из-за аварии

Энергетики проводят работы на сетях в карельской столице

Сегодня в 6:15 утра в Петрозаводске произошло отключение электричества на двух улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без света остались жильцы домов на улице Онежской флотилии и на улице Ригачина. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. Фото: unsplash.com

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Петрозаводск
улица онежской флотилии
улица Ригачина
электричество
Отключение
ЕДДС