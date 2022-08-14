Ночью тушили старый дом, огонь мог перекинуться на соседние строения

Двухэтажный деревянный дом вспыхнул ночью в поселке Сосновец. О пожаре в неэксплуатируемом строении спасателям стало известно 14 августа в 01:46.

Над соседними строениями нависла угроза. От факела-дома могли загореться сараи и соседний жилой дом. Руководитель пожаротушения принял решение подать стволы на защиту соседних строений, сообщили в госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Помимо двух автоцистерн пожарных, к тушению привлекли пожарный поезд станции Беломорск ВПО АО «ОЖД».

С пожаром боролись всю ночь. Шестеро спасателей из Беломорска и Летнереченского не дали огню распространиться дальше. Пожар полностью потушили к восьми часам утра. От строения остался один дымоход. По какой причине случился пожар, еще предстоит выяснить. (фото группа Госкомитета Карелии по ОЖ и БН в соцсети)