Водителю пришлось сорвать тонировку после встречи с ГИБДД

В Кондопожском районе автомобилисту пришлось снимать тонировку с боковых стекол машины после встречи с ДПС. Согласно законодательству, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. В машине кондопожанина измерительный прибор показал всего 13% светопропускания, сообщили в ГИБДД Карелии. Водителя привлекли к административной ответственности.

В дорожной полиции пояснили, что тонированные лобовое или боковые стекла в машинах, могут стать причиной ДТП.

«На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, а при тонировке стекол водитель увидит пешехода лишь с 50-70-ти метров», - прокомментировали в ведомстве. (фото Госавтоинспекция РК)