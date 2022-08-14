Чемпионка мира по лыжному альпинизму погибла в Альпах

Французская спортсменка, двукратная чемпионка мира по лыжному альпинизму Адель Миллоз трагически погибла на склоне массива Монблан в Альпах. Вместе с ней погибла и сопровождавшая ее гид, сообщает РИА Новости. Тела женщин нашли альпинисты, которые шли тем же маршрутом.

По сообщениям СМИ, маршрут на склоне Эгюий-дю-Пень был классическим и не представлял опасности.

Миллоз дважды побеждала на чемпионате мира по лыжному альпинизму. В 2017 году выиграла спринт и индивидуальную гонку, также завоевала золото чемпионата Европы 2018 года в спринте. Спортсменка готовилась стать гидом и на днях должна была получить соответствующий диплом. (фото ledauphine.com, Le Dl)