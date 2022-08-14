Мужчина обнаружил пропажу денег на карте, когда получил зарплату

В Муезерском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета. Потерпевший заметил пропажу в день получения зарплаты. Баланс карты оказался меньше ожидаемого на 5000 рублей, рассказали в полицию.

Правоохранители установили, что мужчина виделся с приятелем. Они выпивали, а потерпевший оставлял телефон без присмотра.

По версии полиции, 30-летний мужчина разблокировал чужой телефон и за несколько раз перевел себе деньги, которые затем потратил на алкоголь и продукты. Фигурант дела вину признал и возместил ущерб. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)