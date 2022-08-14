Взрыв на оптовом рынке прогремел в Ереване

В столице Армении в воскресенье прогремел взрыв. ЧП произошло на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване. Видео момента взрыва разлетелось в соцсети.

Черный столб дыма поднялся над городом, видны языки пламени, также разрываются фейерверки.

В результате инцидента есть пострадавшие. Их число уточняется. Глава армянской службы скорой помощи сообщил ТАСС, что в больницы доставлены семь человек. Однако отмечается, что картина меняется каждую секунду.

Впоследствии «Лента.ру» сообщила, что в результате ЧП один человек погиб и 20 пострадали. По сообщению РИА Новости, пострадали 34 человека. (фото скриншот, видео паблик РЕН Тв)