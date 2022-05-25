В ближайшие 15 лет число пожилых россиян вырастет на семь миллионов

Население России стареет. Такое происходит не только в нашей стране, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится на семь миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее данным, за десять лет в России сократилось число россиянок репродуктивного возраста на 4,5 миллиона до 7,5 миллионов, пишут «Известия». Как отметила Голикова, в стране уменьшилось количество первых и вторых родов. Хотя и число рождений третьих и последующих детей выросло на 6,6%.

В стране в целом удалось замедлить темпы снижения рождаемости, добавила вице-премьер. (фото pixabay.com, wir_sind_klein)