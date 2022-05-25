Путин поручил проиндексировать пенсии россиян на 10%

С 1 июня пенсии неработающих россиян проиндексируют на 10%, передает ТАСС. Такое заявление сделал сегодня вечером президент Владимир Путин. С 1 января страховые пенсии россиян уже были проиндексированы на 8,6%. Увеличение размера пенсий к уровню 2021 года составит 19,5%, что превышает уровень роста цен. Глава государства предположил, что к концу 2022 года этот показатель составит 15%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков уточнил, что решение об индексации пенсий позволит увеличить выплаты 35 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

Вместе с пенсией с 1 июня на 10% увеличат и прожиточный минимум в России. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. А с 1 июля в России поднимут размер минимальной оплаты труда. После десятипроцентного увеличения МРОТ вырастет до 15 тысяч 279 рублей.

Также с 1 июля вдовое увеличат поддержку военнослужащих-женщин с детьми.

На сегодняшний день МРОТ равен 13 890, прожиточный минимум - 12 654, средний размер пенсии составляет 18 984. (фото pixabay.com, Vladvictoria)