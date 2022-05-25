25 мая 2022, 17:42
Назван срок возможного возвращения «МакДоналдс» в Россию
Американская сеть будет иметь опцион выкупа своего бизнеса в нашей стране
Бренд «МакДоналдс» может вернуться в Россию, но не раньше, чем через три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.
Собеседник газеты указал, что, скорее всего, американская сеть договорилась с покупателями об опционе на обратный выкуп компании в течение трех-пяти лет.
Продажи в российской сети быстрого питания приносили компании хороший доход. В связи с этим отказ от как минимум 600 заведений по стране маловероятен.
Компания «МакДоналдс» объявила об окончательном уходе из России 16 мая. Американцы продадут свой бизнес российскому предпринимателю. Фото: pixabay.com/planet_fox