В Беломорске завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского

В Беломорске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СК Карелии.

По версии следствия, в ночь на 22 ноября сотрудники полиции прибыли в одну из квартир в городе Беломорске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения учинил скандал бывшей жене. Пресекая противоправные действия, полицейские потребовали от мужчины прекратить конфликт. Однако подозреваемый повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru