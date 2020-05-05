05 мая 2020, 10:39
В Беломорске пожарные пришли на помощь бригаде скорой
Вовремя открытая дверь спасла женщину
Вчера на пульт Единой службы спасения Беломорского района поступил тревожный звонок от бригады врачей скорой помощи.
Бригада скорой, прибывшая на вызов столкнулась с проблемой. От пациентки поступил экстренный вызов, а дверь врачам она не открывает.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и запустили врачей к больной для оказания медицинской помощи.