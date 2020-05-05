В Беломорске пожарные пришли на помощь бригаде скорой

Вчера на пульт Единой службы спасения Беломорского района поступил тревожный звонок от бригады врачей скорой помощи.

Бригада скорой, прибывшая на вызов столкнулась с проблемой. От пациентки поступил экстренный вызов, а дверь врачам она не открывает.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и запустили врачей к больной для оказания медицинской помощи.