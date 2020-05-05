Неизвестные в Карелии поджигают лесную технику

Вчера утром в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Прионежского района из РОВД Прионежского района поступило сообщение о пожаре в тракторе «ТДТ-55» произошедшем в Ладвинском участковом лесничестве.

Так как пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, трактор сгорел и потух сам. В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек и кабина. По предварительным данным, пожар в тракторе произошел из-за умышленного поджога.

Практически аналогичный пожар произошел днем 4 мая в Беломорском районе. Вчера в девять часов вечера в отдел надзорной деятельности пожарной охраны района из ОМВД поступило сообщение о том, что в поселке Новое Машезеро горел лесовоз «Урал».

Пожарная охрана на место ЧП не вызывалась, так как автомобиль был потушен очевидцами происшествия. В результате пожара в лесовозе был поврежден кузов на площади два квадратных метра. По предварительным данным, пожар также произошел из-за умышленного поджога.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка.