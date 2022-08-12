В Беломорске благоустроят дорогу к морю

Судя по радостной реакции жителей Беломорска в соцсетях, благоустройства дороги, ведущей к морю, они ждали давно. Как сообщили в администрации города, работы вдоль улицы Портовое шоссе уже начались – об этом свидетельствует техника и рабочие, появившиеся в городе.

«В рамках реализации проекта «Народный бюджет» подрядчик приступил к работам по асфальтированию дороги от дома №8 до дома №24 по улице Порт-шоссе, а также укладке брусчатки на пешеходных дорожках»,

- дополнили в мэрии.

Вместе с тем, власти убедительно просят автовладельцев убирать машины с места проведения дорожных работ. Фото: vk.com/amobelomorsk.