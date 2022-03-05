В аэропорту Петрозаводска усилили меры безопасности

В воздушной гавани Петрозаводска провели дополнительный инструктаж с персоналом.

В аэропорту также прошла тренировка по схеме информирования об акте незаконного вмешательства, были отработаны действия оперативного дежурного.

По громкой связи пассажиров информируют о мерах по транспортной и авиационной безопасности, которые организованы в аэропорту. Также информация размещена на стендах. В региональном Минтрансе добавили, что в аэропорту организовано взаимодействие с подразделениям МВД, ФСБ, МЧС. (фото Минтранс РК)