05 марта 2022, 10:40
В аэропорту Петрозаводска усилили меры безопасности
В воздушной гавани столицы Карелии провели тренировку и инструктаж для обеспечения транспортной и авиационной безопасности
В воздушной гавани Петрозаводска провели дополнительный инструктаж с персоналом.
В аэропорту также прошла тренировка по схеме информирования об акте незаконного вмешательства, были отработаны действия оперативного дежурного.
По громкой связи пассажиров информируют о мерах по транспортной и авиационной безопасности, которые организованы в аэропорту. Также информация размещена на стендах. В региональном Минтрансе добавили, что в аэропорту организовано взаимодействие с подразделениям МВД, ФСБ, МЧС. (фото Минтранс РК)