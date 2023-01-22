В администрации Петрозаводска рассказали о круглосуточной уборке улиц

Специалисты мэрии Петрозаводска круглосуточно проверяют уборку дорог и улиц. Очередной контрольный рейд состоялся в ночь на воскресенье.

Как отметили в пресс-службе администрации, компания «Кондопожское ДРСУ» продолжает бороться с образованием наледи на магистралях и тротуарах города. Работы ведут непрерывно. Горожан просят сообщать о неудовлетворительном состоянии объектов в ЕДДС по номеру 051.

Напомним, в понедельник, 23 января содержание дорог планируют обсудить на совещании в мэрии. С докладом выступит гендиректор компании «Кондопожское ДРСУ» Юрий Синяков. Трансляция будет доступна в соцсети ВК с 10.00. // фото и видео: vk.com/ptz_mo.