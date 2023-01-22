Диетолог предлагает заменить мороженое на кокосовый йогурт

Чтобы есть десерты без вреда для организма и фигуры, диетолог Лаура Бурак советует заменить мороженое на кокосовый йогурт, а обычные вафли – на цельнозерновые, передает Лента.ру.

Специалист также назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам, объяснив, что, например, замена кокосового йогурта на мороженое позволяет сократить калории, при этом пользы от него больше. Для более насыщенного вкуса она советует добавлять туда фрукты и орехи, а любителям щербетов и фруктового мороженого – смешивать замороженные фрукты с молоком.

В рекомендациях эксперта есть и замена обычной муки на миндальную, а также отказ от классических десертов. Лаура Бурак призвала еще отказаться от жевательных конфет и ирисок в пользу богатых антиоксидантами и клетчаткой фиников. // фото: freepik.