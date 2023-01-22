Служба крови Карелии нуждается в донорах

Банк крови должен постоянно обновляться. В связи с чем петрозаводская станция переливания информирует горожан о потребности в новых запасах.

Как отметили в группе ВК «Станция переливания крови города Петрозаводск» особо остро стоит вопрос со II и IV группами. На сегодняшний день станция также нуждается в донорах О (I) Rh (-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп.

Прием доноров проводится на улице Пирогова, 4а, с 8.00 до 14.00 в рабочие дни. // фото: freepik.