22 января 2023, 13:15
Служба крови Карелии нуждается в донорах
Станции переливания требуется II и IV группы
Банк крови должен постоянно обновляться. В связи с чем петрозаводская станция переливания информирует горожан о потребности в новых запасах.
Как отметили в группе ВК «Станция переливания крови города Петрозаводск» особо остро стоит вопрос со II и IV группами. На сегодняшний день станция также нуждается в донорах О (I) Rh (-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп.
Прием доноров проводится на улице Пирогова, 4а, с 8.00 до 14.00 в рабочие дни. // фото: freepik.